«Чемпионами в первом сезоне мы вряд ли станем». Гендиректор «Балтики» — о задачах в РПЛ

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о задачах команды в Российской Премьер-Лиге.
«Надо реалистично смотреть на вещи. Понятно, что чемпионами в первом сезоне мы вряд ли станем (смеётся). Но в то же время мы однозначно не хотим быть командой-лифтом, хотим, выйдя в РПЛ, остаться там надолго, развиваться и стать чем-то неотъемлемым для лиги. Будем стараться финишировать в середине таблицы», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
«Балтика» уже обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги за один тур до завершения сезона. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 64 очка после 33 матчей. На первой строчке располагается казанский «Рубин» (68).
- 31 мая 2023
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