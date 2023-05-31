Генеральный директор «Балтики»: менять половину состава точно не будем

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о планируемых изменениях в составе перед сезоном в Российской Премьер-Лиге.
«Менять половину состава точно не будем. Но усилим некоторые позиции за счёт качественных иностранцев. У нас в команде многие ребята находятся в хорошем возрасте, все ещё могут добавлять. Это как раз следствие клубной философии. Мы убеждены, что молодые игроки, у которых нет зашоренности в голове, могут гораздо быстрее адаптироваться к новым реалиям, к скоростям, темпу и уровню сопротивления в РПЛ. У них нет негативного опыта, они ничего не боятся и могут в перспективе быть гораздо эффективнее, чем те, кто, например, уже играл в РПЛ, но всегда боролся за выживание.
Та же игра с «Рубином» была очень полезна для нас со спортивной точки зрения. Она нас отрезвила, показала моменты, на которые нам нужно обратить более пристальное внимание. Понимаем, что это был по сути первый матч в РПЛ», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 31 мая 2023
-
16:46
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:30
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:09
-
14:59
-
14:54
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:26
-
13:25
-
13:24