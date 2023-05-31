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Агент Чистякова: ко мне из московских клубов никто не обращался

Агент Чистякова: ко мне из московских клубов никто не обращался
Дмитрий Чистяков
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы российского защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что игрок может покинуть сине-бело-голубых этим летом.

«Надо спрашивать у источника, откуда такая информация. У Чистякова действующий контракт. Ко мне из московских клубов никто не обращался. Возможен уход летом? Никогда не говори никогда, но на данный момент Дима такие варианты не рассматривает», — приводит слова Талаева Metaratings.

Напомним, в субботу, 3 июня, состоится матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

В чемпионате России сезона-2022/2023 победу одержал «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.

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