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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков интересен нескольким клубам РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков интересен нескольким клубам РПЛ
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, что к футболисту есть интерес со стороны других команд чемпионата России. Также представитель футболиста отметил, что тот будет думать о своём будущем в клубе с берегов Невы после завершения текущего сезона.

«К Диме есть интерес, но сейчас мы вообще об этом не думаем. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчёт будущего. Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остаётся в команде, но интерес от клубов РПЛ к нему есть», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

29-летний Чистяков сыграл за «Зенит» 21 матч в текущем сезоне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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