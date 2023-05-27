Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков интересен нескольким клубам РПЛ

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, что к футболисту есть интерес со стороны других команд чемпионата России. Также представитель футболиста отметил, что тот будет думать о своём будущем в клубе с берегов Невы после завершения текущего сезона.

«К Диме есть интерес, но сейчас мы вообще об этом не думаем. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчёт будущего. Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остаётся в команде, но интерес от клубов РПЛ к нему есть», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

29-летний Чистяков сыграл за «Зенит» 21 матч в текущем сезоне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.