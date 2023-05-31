Глава «Балтики»: может ли у Игнашевича не пойти в РПЛ? 100% гарантии никто не даст

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о перспективах главного тренера команды Сергея Игнашевича в Российской Премьер-Лиге.
«Может ли у Игнашевича не пойти в РПЛ? Стопроцентной гарантии никто не даст. Но, думаю, у него всё должно быть нормально. Сергей Николаевич – тренер, который постоянно развивается, смотрит футбол, читает разные книги. Благодаря игроцкому опыту, он понимает, что нас ждёт там. А мы полностью ему доверяем. Как показывает история, мы не тот клуб, который принимает резкие, импульсивные решения», – сказал Кирилл Волженкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
«Балтика» уже обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги за один тур до завершения сезона. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 64 очка после 33 матчей. На первой строчке располагается казанский «Рубин» (68).
- 31 мая 2023
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