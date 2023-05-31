Данни сообщил, что не сможет принять участия в ретроматче «Зенит» — сборная России — 2008

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни сообщил, что не сможет поучаствовать в выставочном матче команды сине-бело-голубых и сборной России образца 2008 года.

«Меня приглашали принять участие в ретроматче. Но, к сожалению, я не смогу приехать. Очень грустно, потому что мне понравилась идея провести такую игру. Но у меня уже запланирован отпуск с семьёй на эти даты», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы. Матч планируется провести в Санкт-Петербурге, пригласив к участию не только футболистов тех составов, но и главных тренеров, руководивших командами в 2008 году, Дика Адвоката и Гуса Хиддинка. Ориентировочная дата игры – 15 июня.