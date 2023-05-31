Сборная России образца 2008 года может провести ретроматч с «Зенитом»

В Российской футбольном союзе изучают вопрос об организации ретроматча с участием «Зенита» и сборной России образца 2008 года, сообщает «РБ Спорт».
Игра будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы.
Матч планируется провести в Санкт-Петербурге, пригласив к участию не только футболистов тех составов, но и главных тренеров, руководивших командами в 2008 году, Дика Адвоката и Гуса Хиддинка. Ориентировочная дата игры – 15 июня.
Напомним, 14 мая 2008 года «Зенит» завоевал Кубок УЕФА, обыграв в финале «Рейнджерс» со счётом 2:0 (отличились Игорь Денисов и Константин Зырянов). Летом 2008 года сборная России под руководством Гуса Хиддинка забрала бронзовые медали на Евро, который проходил в Австрии и Швейцарии. Россияне дошли до полуфинала турнира, где уступили сборной Испании (0:3).
Игорь Акинфеев, Александр Анюков, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Сергей Семак, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычёв входили в основную обойму российской национальной команды, которая запомнилась многим болельщикам после яркой победы в матче с Нидерландами.
- 31 мая 2023
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