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Стали известны составы соперников по ретроматчу с участием «Зенита» и сборной России

Российский футбольный союз назвал составы команд ретроматча с участием «Зенита» и сборной России образца 2008 года. Об этом со ссылкой на источник в РФС сообщает «РИА Новости Спорт».

Состав сборной России, в тренерский штаб которой войдут Гус Хиддинк, Александр Бородюк и Игорь Корнеев, выглядит следующим образом:

Владимир Габулов, Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Сергей Семак, Юрий Жирков, Дмитрий Торбинский, Алексей Смертин, Александр Павленко, Олег Иванов, Роман Павлюченко, Дмитрий Сычёв, Роман Адамов, Иван Саенко.

«Зенит» возглавят Дик Адвокат и Анатолий Давыдов:

Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Томаш Губочан, Алексей Игонин, Николас Ломбертс, Ивица Крижанац, Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Радек Ширл, Алексей Ионов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Александр Горшков, Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке.

Игра, которую планируют провести 15 июня, будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы.