Силкин: посмотрим, принесёт ли Смолов пользу «Динамо» — в 33 года можно потерять кондиции

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о том, что нападающий Фёдор Смолов продлил контракт с бело-голубыми.

«Продление контракта Смолова — нормальное решение для «Динамо». Это значит, что в клубе рассчитывают на Фёдора, а сам игрок чувствует в себе силы и амбиции. Очень хорошо, что Смолов не шарахается из команды в команду. Мне кажется, он хочет закончить карьеру в «Динамо».

Посмотрим, сможет ли Смолов приносить пользу «Динамо». 33 года — это тот возраст, когда игрок в один момент может проснуться и потерять какие-то качества и кондиции», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 31 мая, Фёдор Смолов подписал новый контракт с «Динамо». Срок действия договора истекает в конце сезона-2023/2024, в него также включена возможность пролонгации ещё на один сезон.