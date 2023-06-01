Яссин Боно: Мендилибар доверял мне, и я должен отплатить ему за это

Вратарь «Севильи» Яссин Боно подвёл итоги финального матча Лиги Европы против «Ромы» (1:1, по пенальти 4:1). Голкипер сборной Марокко отразил два 11-метровых удара в послематчевой серии.
«Когда у тебя есть цель, всё равно сколько придется играть. Мы провели 120 минут и в матче с «Ювентусом». Невероятно, но факт: парни просто продолжали бежать.
У меня было много таких моментов с пенальти, и я понял, что нужно быть очень спокойным, чтобы справиться с ними. Мои партнёры по команде тоже дают мне много спокойствия и уверенности. Поздравляю всех ребят и всю Севилью. Этот год был полон эмоций, между чемпионатом мира и днём этого финала. Иногда на самом деле не анализируешь происходящее. Я всегда говорил, что я человек клуба, готов защищать Севилью. Главный тренер Мендилибар доверял мне, и я должен отплатить ему за доверие», — приводит AS слова Боно.
Вратарь был признан лучшим игроком финала, который прошёл 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
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