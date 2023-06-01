Вратарь «Карабаха»: где-то кавказцы сами виноваты, кое-кто неправильно ведёт себя в Москве

Голкипер «Карабаха» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал, как адаптировался в Москве после Махачкалы, уроженцем которой он является.
«Я сам с этим в детстве столкнулся: «Чёрный, нерусский…» Понимаю, что где-то кавказцы сами виноваты, некоторые неправильно ведут себя в Москве. Надо быть скромнее, чтобы заслужить уважительное отношение. Но нельзя всех в одну кучу валить.
Если я приехал в 12 лет скромным и тихим мальчиком, какие ко мне могут быть претензии? Понятно, что в школе пытались задеть новенького, в том числе по национальному признаку. И в команде такое было. Но потом люди увидели, что я адекватный, нормальный человек, как и все.
В каких-то моментах даже могу защитить их, если кто-то пытался наезжать. Поэтому быстренько влился в коллектив и стал своим в Москве», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 июня 2023
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