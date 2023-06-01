Вратарь «Карабаха»: ты не можешь просто подойти к Черчесову и спросить: «Как дела?»

Голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев вспомнил победу над «Ференцварошем» в квалификации Лиги чемпионов.

«Там не только Черчесов — есть ещё Стауче, тренер вратарей. Наверное, они знали, что я в России играл, но никакого общения у нас не было. Как я понимаю, Черчесов — специфический человек. Ты не можешь к нему просто подойти, спросить: «Как ваши дела?» А они ещё и проигрывали.

Ему явно было не до общения. Мне кажется, они рассчитывали легко нас пройти, но мы и в Баку при равной игре могли их победить, а в гостях должны были выигрывать крупнее, чем 3:1. Там атмосфера сумасшедшая была. И команда хорошая у «Ференцвароша». Классный футбол получился», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.