Алексей Игонин: интересно сыграть в ретроматче «Зенита» и сборной России — 2008

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном проведении товарищеского матча между двумя командами.

«Безусловно, интересно сыграть такой матч. Единственное, что осталось не так много времени для организации этой игры. Но, вспоминая, как прошёл ветеранский матч между «Зенитом» и «Спартаком», — были вполне себе положительные отзывы. Идея хорошая.

Главное, чтобы организация этого матча сейчас сработала хорошо. В Санкт-Петербурге есть возможность сделать такого рода мероприятие в достаточно сжатые сроки, потому что здесь все любят футбол. Думаю, всё получится.

В прошлом году говорилось, что матч будет выставочным, это возможность повидаться со старыми товарищами по команде, вспомнить и пообщаться. Но за какое-то время до начала игры ребята начали готовиться к игре. После стартового свистка результат на поле становится главенствующим.

Изначально все спортсмены заряжены на добычу результата», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.