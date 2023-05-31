Вячеслав Малафеев оценил идею провести ретроматч между «Зенитом» и сборной России — 2008

Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном проведении товарищеского матча между двумя командами.

«В России не хватает футбола в связи с ограничениями от мирового футбола. Очевидно, что любое футбольное событие, особенно такого формата, — это ностальгия как для болельщиков, так и для самих футболистов. Поэтому я отношусь положительно к любой идее, которая связана с футбольными матчами», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы. Ориентировочная дата проведения выставочной встречи – 15 июня.