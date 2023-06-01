Сергеев: левая нога Малкома — просто идеал. Он готов к большому европейскому вызову

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о перспективах своего партнёра по команда Малкома, заявив, что бразилец уже готов к игре в европейском чемпионате.

«Как бы охарактеризовал Малкома? Думаю, его статистика всё говорит за него. Это топ-игрок. Я ещё смотрел его игру за «Барселону». Он очень хороший игрок с ударной левой ногой. Может на маленьком пространстве обыграть двух-трёх человек, сам протащить, забить, также и отдать. Есть чему учиться у него. Его левая нога – это просто идеал.

Является нынешний сезон Малкома следствием интереса к нему европейских клубов? Я думаю, это тоже играет какую-то роль. На таких эмоциях ты можешь показывать лучшую результативность, что он и показал и уехал в заслуженный отпуск. Плюс у него родился ребёнок. Всё вместе это сыграло роль именно в этом сезоне. Думаю, все забитые голы он посвящал будущему ребёнку.

Готов ли сейчас Малком к большому европейскому вызову? Да, готов. Думаю, сейчас идёт пик его карьеры. Он набрал хорошую форму. Думаю, в Европе он не затеряется», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».