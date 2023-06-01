Сергеев назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в этом сезоне

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев назвал московские «Спартак» и ЦСКА, а также «Ростов» командами, которые имели реальные шансы навязать борьбу сине-бело-голубым за чемпионский титул в текущем сезоне.

«Какие команды имели реальные шансы навязать нам борьбу за чемпионство в этом сезоне? ЦСКА и «Спартак». Мне понравилось, как армейцы играли против нас в Питере. На выезд я не смог поехать, потому что у меня была травма, но я смотрел игру дома по телевизору. И я видел, что они дают нам бой. Ещё мне понравился тот «Ростов», с которым мы играли на выезде. Запомнился матч со «Спартаком» в Москве, да и дома тоже был напряжённый матч, до последней минуты. Конкуренция всегда есть. Можно проиграть команде с последнего места, но при этом обыграть команду со второй строчки и не увидеть разницы», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».

«Зенит» выиграл титул досрочно, обыграв «Спартак» в 26-м туре (3:2). В последнем туре чемпионата красно-белые, ЦСКА и «Ростов» разыграют серебряные и бронзовые медали РПЛ.