Леонид Слуцкий составил символическую сборную 29-го тура РПЛ

Российский тренер Леонид Слуцкий составил символическую сборную по итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Наир Тикнизян («Локомотив»), Георгий Арутюнян («Краснодар»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Максим Ненахов («Локомотив»);

Полузащитники: Артём Карпукас («Локомотив»), Роман Акбашев («Факел»), Андрей Егорычев («Урал»);

Нападающие: Александр Юшин («Урал»), Егор Голенков («Ростов»), Владислав Карапузов («Ахмат»).

«На позицию вратаря были два претендента — Агкацев и Нигматуллин. Оба получили награды лучшему игроку матча, оба отыграли «на ноль». Выбрал Агкацева, потому что он не играл весь сезон, относительно молодой вратарь, второй матч «на ноль» в игре, где было удаление, он сделал несколько ярчайших спасений. По центральным защитникам: понятно, что нужно было включить кого-то из «Пари НН», сыгравшего «на ноль» такой матч. Гоцук цементирует оборону, у него много знаменитых спасений… Арутюнян, молодой мальчишка, сыграл отлично с ЦСКА. Ненахов и Тикнизян – голеадоры, это стабильная история «Локомотива».

Полузащита: Карпукас стабильно и хорошо играет. Егорычев смотрелся Лионелем Месси (смеётся). Не просто голевые, он обыгрывал с места, в движении. Три голевые, нельзя было не поставить, как и Юшина. Акбашев – гол и передача. Атака: Карапузов забил сумасшедший гол, хотя «Ахмат» проиграл, но сделал это в очень равной и тяжёлой игре. По мне, Карапузов заслужил попадание в сборную больше, чем Глушенков», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».