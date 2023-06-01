Орещук: Слуцкий ещё будет заниматься тренерской деятельностью, но за границей

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о бывшем главном тренере московского ЦСКА Леониде Слуцком.

«Слуцкий ещё будет заниматься тренерской деятельностью, но, как мне кажется, за границей. Думаю, он поедет за границу, он неплохой тренер. Это в Европе можно быть таким «расслабленным», вести шоу, а у нас немного другая история. Лично я в этом ничего плохого не вижу, но в то же время у нас свои стереотипы, и от них тяжело отходить. Тяжело будет Леониду Викторовичу в России. У нас каждый второй в стране общается примерно так же, понятно, что это на публику, но не мне его судить точно», — приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, Леонид Слуцкий является трёхкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016) и двукратным обладателем Кубка России (2011, 2013).