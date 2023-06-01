Орещук: для Тюкавина продление контракта Смолова — это звоночек. Он может психануть

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на новость о пролонгации контракта бело-голубых с нападающим Фёдором Смоловым. По мнению функционера, продление Смолова может сказаться на моральном состоянии другого форварда «Динамо» — Константина Тюкавина.
«Как воспринял продление контракта Смолова с «Динамо»? Ну продлил и продлил, но хочется… Просто развитие Тюкавина будет тормозиться. Можно было Смолова и на пять лет сразу продлить! Это сарказм, конечно. Думаю, его на год максимум.
Непонятно даже, в какой футбол будет играть «Динамо». Со Смоловым не поиграешь в вертикальный футбол. В позиционный «Динамо» играет плохо. Почему вообще продлевают футболиста без главного тренера?
Для Тюкавина продление Смолова — это звоночек. Психануть-то он может, но вряд ли куда-то уйдёт. Он будет с этим жить. В «Зенит»? Нет-нет! Европа? Если честно, вообще не понимаю, как сейчас можно уйти в европейский клуб, тем более за деньги», — приводит слова Орещука Legalbet.
- 1 июня 2023
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