Орещук: для Тюкавина продление контракта Смолова — это звоночек. Он может психануть

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на новость о пролонгации контракта бело-голубых с нападающим Фёдором Смоловым. По мнению функционера, продление Смолова может сказаться на моральном состоянии другого форварда «Динамо» — Константина Тюкавина.

«Как воспринял продление контракта Смолова с «Динамо»? Ну продлил и продлил, но хочется… Просто развитие Тюкавина будет тормозиться. Можно было Смолова и на пять лет сразу продлить! Это сарказм, конечно. Думаю, его на год максимум.

Непонятно даже, в какой футбол будет играть «Динамо». Со Смоловым не поиграешь в вертикальный футбол. В позиционный «Динамо» играет плохо. Почему вообще продлевают футболиста без главного тренера?

Для Тюкавина продление Смолова — это звоночек. Психануть-то он может, но вряд ли куда-то уйдёт. Он будет с этим жить. В «Зенит»? Нет-нет! Европа? Если честно, вообще не понимаю, как сейчас можно уйти в европейский клуб, тем более за деньги», — приводит слова Орещука Legalbet.