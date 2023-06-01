Марио Чурич: сложно себя мотивировать, если знать, что ты вылетаешь

Хорватский полузащитник московского «Торпедо» Марио Чурич заявил, что ему очень сложно мотивировать себя перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги.
«Сложно себя мотивировать, если знать, что ты вылетаешь. Но мы профессионалы и сейчас стараемся получать удовольствие от футбола. Российский чемпионат сложный. Ты должен быть силён, чтобы постоянно выигрывать единоборства, хотя я уже привык.
Из русской кухни я уже успел полюбить борщ. Ещё у вас очень вкусные рыба и мясо. Да вообще всё вкусно», — приводит слова Чурича «Матч ТВ».
Напомним, после 29-го тура РПЛ московское «Торпедо» в турнирной таблице расположилось на последней строчке, имея в активе 13 очков. Команда потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.
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