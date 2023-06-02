«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Челси» и «ПСЖ» за хавбека «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Спортинга» Мануэля. Угарте, сообщает A bola.

Ранее сообщалось, что интерес к Угарте проявляли «Челси» и «ПСЖ». Отмечается, все клубы готовы заплатить футболиста отступные, которые составляют € 60 млн.

Угарте выступает за «Спортинг» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Напомним, по итогам сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. «Челси» в свою очередь, занял 12-е место и не сыграет в следующем сезоне еврокубков.

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