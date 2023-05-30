Холанд, Эдегор, Де Брёйне, Кейн, Алисон, Рашфорд, Триппьер — кто лучший игрок сезона АПЛ?

Чемпионат Англии завершён. Персонально это был очень крутой сезон: появились новые звёзды, прежние заискрили ещё ярче, а некоторые выдали лучший перформанс в карьере. Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ. Эдегор превратился в одного важнейших из распасовщиков мира. Алисон тащил «Ливерпуль» в еврокубки. Рашфорд был полезен как никогда. Значимость Кевина Де Брёйне невозможно переоценить. А Триппьер стал символом ренессанса «Ньюкасла».

Лидеры, хедлайнеры и просто системообразующие футболисты – залог успеха любого клуба. В чемпионате Англии таких ребят много. Предлагаем выбрать лучшего. Авторы и друзья «Чемпионата» уже определили кандидатов и сделали свой выбор. Теперь ваша очередь.

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