Холанд, Эдегор, Де Брёйне, Кейн, Алисон, Рашфорд, Триппьер — кто лучший игрок сезона АПЛ?

Чемпионат Англии завершён. Персонально это был очень крутой сезон: появились новые звёзды, прежние заискрили ещё ярче, а некоторые выдали лучший перформанс в карьере. Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ. Эдегор превратился в одного важнейших из распасовщиков мира. Алисон тащил «Ливерпуль» в еврокубки. Рашфорд был полезен как никогда. Значимость Кевина Де Брёйне невозможно переоценить. А Триппьер стал символом ренессанса «Ньюкасла».
Лидеры, хедлайнеры и просто системообразующие футболисты – залог успеха любого клуба. В чемпионате Англии таких ребят много. Предлагаем выбрать лучшего. Авторы и друзья «Чемпионата» уже определили кандидатов и сделали свой выбор. Теперь ваша очередь.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»
Выбор Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «КостяК команды»
Не хочется писать банальности про лучшего бомбардира АПЛ, десяток побитых рекордов, убийственный дебют в непростом чемпионате и всеобщее помешательство. Не будь Холанда, я бы обязательно выбрал Эдегора, Саку, Мартинелли или КДБ (мой любимый футболист) – но всё-таки Эрлинг вне конкуренции по простой и в то же время сложной причине: он сломал шаблон.
Раньше, каким бы крутым форвардом до АПЛ ты ни был, в первом сезоне чемпионат Англии обрубал новичку результативность. Или ты должен быть вскормлен на полях Премьер-лиги как Кейн, пройти несколько тактических изменений и постоянно искать в себе новые бомбардирские способности, чтобы оставаться в топе. Холанду всё это не нужно, он сразу надрал зад всей лиге.
До норвежца забивать в чемпионате Англии было довольно непростым делом. Тут не получилось у топ-страйкеров своего поколения вроде Шевченко, Торреса или Лукаку. А психологическую отметку в 30 мячей переползли вообще единицы. Но Холанд её просто не заметил. И самое главное: Эрлинг вколачивал не третьи-пятые голы «МС», не имеющие результативного смысла. Он забивал победные мячи в ключевых встречах сезона. Количество + качество = Эрлинг Холанд. Отбойный молоток, которого никогда прежде в АПЛ не было. 36 голов в 38 турах. Он точно человек?
Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»
Выбор Васанта Балана, автора телеграм-канала «Москвич – Индус»
Можно сколько угодно говорить о глубине скамейки у Гвардиолы, бесчисленном количестве универсальных футболистов, 36 голах Холанда в АПЛ, какие молодцы Аке с Аканджи и каким монолитным становится центр поля с Родри. Но почти все важнейшие матчи в сезоне команда выиграла при непосредственном участии Де Брёйне.
Вспоминаем 6:3 с «МЮ» – какие лёгкие голы забил Холанд с передач КДБ? Теперь встреча с «Арсеналом», где на «Эмирейтс» лондонцы были ещё очень свежими, лидерами и по игре были лучше большой отрезок матча – однако кто закинул парашютик Рамсдейлу? Ну и Холанд свой мяч с паса бельгийца. Потом – домашняя заруба с «Ливерпулем» в состоянии погони за «Арсеналом» – и снова Кевин лучший с голом и передачей.
Ну и домашний матч с командой Артеты, где случилась финита чемпионской гонки. КДБ сыграл второго нападающего, дважды забил и сделал передачу. Прибавьте сюда важную деталь: именно игра Де Брёйне, его передачи, в том числе разрезающие в коридор, помогли Холанду стать убийцей и лучшим бомбардиром АПЛ. Для меня всё очевидно, если мы говорим о самом ценном игроке чемпионата, а не о статистической машине.
Мартин Эдегор, «Арсенал»
Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»
Эдегор провёл блестящий сезон. Если лучшим игроком может стать кто-то, помимо чемпионов, то норвежец заслуживает. «Арсенал» (вместе с «Брайтоном») стал главным открытием сезона, а Мартин закрепился в качестве лидера. И дело не в капитанской повязке, которую он получил в 23 года. Дело в футболе.
Эдегор – ключевой игрок «Арсенала» и самое стабильное его звено. Если Сака и Мартинелли сбавили во втором круге, а Жезус травмировался на ЧМ, то Эдегор выдал ровный сезон на высоком уровне. Полузащитник не тянет игру на себя, а больше создаёт для партнёров. При этом он стал лучшим бомбардиром команды. Правда, у Мартинелли тоже 15 голов, но на два ассиста меньше.
Хотя это не тот случай, когда стоит всё измерять голами и передачами. Важно, как Эдегор влияет на «Арсенал». Он не ругается с партнёрами по ходу матча, как Бруну Фернандеш с Санчо. Он скорее подбадривает и заряжает одноклубников. И, кстати, не только словами. Например, в матче с «Ньюкаслом» он забил с дальней дистанции в критически важный момент. Перед этим голом «Арсенал» буквально возили, а так удалось перевернуть игру. А ещё факт, раз все так любят статистику: Эдегор – лучший футболист чемпионата Англии по продвигающим передачам (266 за сезон).
Гарри Кейн, «Тоттенхэм»
Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»
Кейн забил почти половину всех голов «Тоттенхэма» в АПЛ. 30 из 70 – практически 43%. Для сравнения: у Холанда, лучшего бомбардира лиги, 36 голов из 94 – это 38% всех мячей, забитых «Сити» в АПЛ. Только вот в остальном клубы и игроков лучше не сравнивать, уровень чемпионов гораздо выше (хоть Гвардиола и сказал, что после возможного требла его главная цель – обыграть «Тоттенхэм в гостях).
Страшно представить, где были бы лондонцы без Гарри. Возможно, всё оказалось бы ещё хуже, чем у «Челси». Ни один топ-клуб АПЛ не развалится, если вытащить из него звёздного футболиста. Но, кажется, с «Тоттенхэмом» после вероятного ухода Кейна это может произойти. В самый кризисный год для клуба его тащил именно Гарри. И если раньше, когда он становился лучшим бомбардиром лиги, неплох был и сам «Тоттенхэм», то в этом сезоне англичанин ещё раз доказал, что он звезда невероятного масштаба: стать лучшим бомбардиром АПЛ после Холанда в команде, которая не попала даже в еврокубки – это очень сильно.
Киран Триппьер, «Ньюкасл»
Выбор Александра Симбирского, автора телеграм-канала Simbirskiy Football Tears
Уникальные созидательные способности Триппьера превратили его в конвейер голевых передач ещё в «Бернли», где за четыре сезона он выбил 33 ассиста (кстати, полтора года с командой работал именно Эдди Хау, его в 2012-м как раз сменил Шон Дайч). Но если тогда Киран был обычной машиной по производству навесов и прострелов, то с годами его действия стали в разы грамотнее – как в атаке, так и в обороне. Добавим к этому невероятную выносливость и получим одного из лучших крайних защитников поколения.
В прошлом сезоне возвращение Триппьера в Англию скомкала травма, но в этом Киран быстро превратился в ключевого игрока «Ньюкасла». В асимметричной схеме Эдди Хау, где левый защитник Дэн Бёрн больше был похож на Алексея Березуцкого (номинальный центрдеф на фланге), Триппьер отвечал за разгон атак по правому краю. Семь голевых передач – лишь верхушка айсберга.
13,46 суммарных xA (ожидаемые голевые передачи) стали третьим результатом сезона, больше только у Де Брёйне (16,32) и Фернандеша (17,27). При этом Триппьер был элементом одной лучшей наряду с «Сити» оборон АПЛ: «Ньюкасл» простил 33 мяча, а сам Киран вошёл в топ-10 игроков лиги по количеству успешных отборов (49).
В 32 года Триппьер принял новый вызов и помог команде выйти в ЛЧ – многие одноклубники отмечают его лидерские качества. Защитник Федерико Фернандес (ушёл в «Эльче» после чистки состава) прошлым летом даже вспоминал, что Триппьер лично общался с травмированными футболистами и мотивировал их на скорейшее возвращение в строй.
В сезоне-2022/2023 правый защитник «Ньюкасла» заставил вспомнить, что у Англии есть не только Трент Александер-Арнольд и Рис Джеймс (хотя Джеймс сам заставил себя забыть, но это уже совсем другая история).
Маркус Рашфорд, «Манчестер Юнайтед»
Выбор Вячеслава Опахина, главного редактора «Чемпионата»
Сложнее всего в футболе не одурачить чужих защитников — сложнее всего преодолеть собственные барьеры. То, что Рашфорд — отличный игрок атаки, многие поняли ещё в 2018 году. То, что он эмпатичный человек, узнали в 2021-м. В 2022-м выяснилось, что Рашфорд обладает сильным характером и может справиться с эмоциональными и физическими проблемами.
Вернёмся в весну-2022: Рашфорд весь сезон переживал из-за поражения Англии в финале Евро-2020 и постоянного тайфуна критики, да так что выпал из основы дряхлого «МЮ».
К весне-2023 Рашфорд был, возможно, лучшим атакующим игроком мира. С начала года Маркус набрал мощнейшую форму, а всего в этом сезоне у него 29 голов и 11 голевых в 53 матчах. Было бы ещё круче, если не мышечные травмы под конец сезона. И всё это в строящейся команде, где Раш, между прочим, поиграл на разных позициях. Да, ему по-прежнему комфортнее разгоняться слева, но и для игры центрфорвардом он прокачал, например, удар головой.
Родри, «Манчестер Сити»
Выбор Вячеслава Опахина, главного редактора «Чемпионата»
500 голов Эрлинга Холанда, 16 ассистов Кевина Де Брёйне – всё это прекрасно и демонстрирует мощь «Манчестер Сити». Но фундамент этой фантастической команды – Родри. Отдельных респектов он заслуживает за стойкость: вообще-то Хосеп Гвардиола привёл его в «Сити» ещё летом-2019. И в какой-то момент показалось, что испанец так и не адаптируется. Однако в прошлом сезоне он уже выглядел уверенно, а сейчас удостаивается такой оценки от Пепа: «Что за игрок! Насколько великолепный полузащитник. У меня нет слов. С мячом и без мяча. У него есть интеллект, а теперь он добавил в атаке. Один из лучших полузащитников, которых я тренировал. Конечно, он не так хорош, как его тренер, но один из лучших».
В «Сити» это самый ценный футболист: 54 матча из 58 в заявке во всех турнирах – 4296 минут. Даже больше, чем у Эдерсона. Родри пропускал либо совсем проходные матчи, либо из-за карточек – дерби Манчестера. В АПЛ это лучший игрок по успешным передачам под прессингом: 25,4 паса в среднем за 90 минут и 86% точности. Второй – Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла» с 23,5 и 83%. Это на табло не подсвечивают, но именно с Родри часто разгоняется атака «МС». Кроме того, испанец – мастер других «тёмных искусств», как назвала это аналитическая компания Opta: «Сити» использует лёгкие фолы как оружие против чужих атак, и Родри здорово прокачался в этом. Прежде чем схватить жёлтую карточку, он успевает сделать 8,5 нарушения.
Естественно, у Родри крайне мало шансов на индивидуальные награды, но пусть хотя бы номинация в нашем рейтинге у него будет.
Алисон Бекер, «Ливерпуль»
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк Инсайд»
Алисон — лучший игрок «Ливерпуля» в этом сезоне. Да, с учётом игры команды и итогового места в таблице, это звучит не так сильно, но бразильский вратарь всё равно выдал мощнейший перформанс в АПЛ.
Именно надёжная, а временами феноменальная игра Алисона позволила «Ливерпулю» до последнего надеяться на попадание в ЛЧ. По итогам сезона на счету Бекера 14 «сухих» матчей — второй результат после Давида де Хеа (17). Но при этом бразилец превосходит испанца по всем остальным показателям: сделал за сезон 108 сейвов, де Хеа — 101; среднее количество сейвов за матч 2,92 против 2,66; процент сейвов тоже выше — 71,52% против 70,14%.
По продвинутой статистике Алисон впереди всех киперов АПЛ. Согласно метрике xGP (количество ожидаемых голов, которые должен был пропустить вратарь) Бекер благодаря сейвам пропустил на 10 мячей меньше. Это с отрывом лучший результат в АПЛ. У ближайшего преследователя Бернда Лено из «Фулхэма» этот показатель равен 8,5.
А ещё в этом сезоне Алисон отдал очередной ассист на Салаха — случилось это в домашнем матче с «Сити», который «Ливерпуль» выиграл 1:0. Получается, что почти всё хорошее, что было в этом ужасном сезоне «Ливерпуля», связано с Алисоном.
- 30 мая 2023
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