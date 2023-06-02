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Бензема высказался о президенте «Реала» Пересе

Бензема высказался о президенте «Реала» Пересе
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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о президенте клуба Флорентино Пересе.

«Это человек, который позволил мне быть на этом гала-концерте сегодня. Человек, подписавший контракт с Зинедином Зиданом, и человек, который привёл меня в «Реал», — приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Бензема может покинуть «Реал» по окончании сезона и перейди в один из клубов из чемпионата Саудовской Аравии. При этом сам футболист опроверг эти слухи, заявив, что остаётся в «Реале».

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 6 результативных передач.

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