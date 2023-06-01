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Трансферы футбола, лето-2023: Карим Бензема уходит из мадридского «Реала», потенциальный приход Кейна, Мбаппе, Холанда

Уход Бензема — кошмар для «Реала». Он ломает всю трансферную стратегию клуба
Никита Паглазов
Уход Бензема — кошмар для «Реала»
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Флорентино Пересу предстоит принять несколько судьбоносных решений летом.

Мадридский «Реал» не собирался шуметь летом на трансферном рынке. Президент клуба Флорентино Перес сосредоточился на одной крупной цели — полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме. По сообщениям Marca, ещё «Реал» собирается взять несколько игроков в ротацию: 33-летнего форварда Хоселу, на роль второго вратаря привлечь Давида Сорию из «Хетафе», а также вернуть домой левого защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано».

LIVE трансфера Бензема в Саудовскую Аравию:
Бензема должен объявить об уходе из «Реала» в ближайшие часы. Развязка всё ближе! LIVE
Live
Бензема должен объявить об уходе из «Реала» в ближайшие часы. Развязка всё ближе! LIVE

Однако планы мадридцев на лето разрушила Саудовская Аравия. По сообщениям AS, нападающий Карим Бензема покинет «Реал». Будущим клубом француза станет «Аль-Иттихад». Саудовцы предложили Бензема контракт на два года с зарплатой € 100 млн за сезон. Сам футболист уже пообщался с президентом «Реала» Пересом и тренером Карло Анчелотти. Карим изъявил желание перебраться в Саудовскую Аравию. Также Бензема поговорил с экс-партнёром – Криштиану Роналду, выступающим за саудовский «Аль-Наср». Он узнал у португальца о жизни в стране и местном чемпионате. А в среду, 31 мая, Бензема на протяжении семи часов общался со своим агентом на базе «Реала» в Вальдебебасе, обсуждая варианты продолжения карьеры.

«Реал» уже готовится к прощанию с форвардом. Отметим, что Бензема – второй бомбардир в истории клуба (353 гола), впереди – только Роналду (450). Как сообщает Relevo, мадридцы готовят контент для соцсетей по случаю ухода Карима. А сегодня, 1 июня, он официально объявит о решении на пресс-конференции.

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Не остался в стороне от слухов министр спорта Саудовской Аравии Абделазиз Аль-Файсал. Он прокомментировал информацию о потенциальном переезде Бензема и Лионеля Месси в местный чемпионат: «Бензема и Месси в Саудовской Аравии? Подождите официальных анонсов от клубов. В надлежащее время они обо всём объявят».

Думаете, Саудовская Аравия уведёт из «Реала» одного Бензема и ограничится этим? Нет! По информации OK Diario, Модрич получил предложение в размере € 120 млн за три сезона. Клуб, выразивший готовность платить такую сумму 37‑летнему Модричу, не называется. Сообщается только, что Лука уведомил руководство «Реала» о желании покинуть клуб. А контракт хорвата с «Королевским клубом» завершается летом, при этом информации о продлении до сих пор не поступало. Однако позже Cadena Ser сообщила, что Модрич всё же останется в «Реале». Но неизвестно, как изменится настрой Луки, если ему предложат баснословные деньги в Саудовской Аравии.

Ещё одна потеря «Реала» — Марко Асенсио. Контракт испанца истекает в конце июня, и он не собирается продлевать соглашение с мадридцами. Хотя ещё в середине апреля The Athletic отмечал, что Марко останется в «Реале». По сообщениям AS, полузащитник близок к переходу в «ПСЖ». Асенсио заключит контракт сроком на 4–5 лет. Интерес к Марко проявляли «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», но настойчивее всех оказались в Париже.

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Потенциальный уход Модрича и потерю Асенсио «Реал» компенсирует собственными резервами и трансфером Беллингема. А вот с Бензема ситуация намного сложнее. Мадридцы планировали атаку трансферного рынка летом 2024-го, после истечения срока соглашения с Каримом. Цели – Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. У француза истекает контракт с «ПСЖ», а у норвежца активируется сумма выкупа в € 175 млн. Перес планировал привезти в Мадрид хотя бы одну из звёзд. А теперь «Реал» находится в цейтноте: им необходим сильный форвард здесь и сейчас. Приоритетный вариант – Гарри Кейн. Как сообщает AS, англичанина в Мадриде ждёт лично Анчелотти.

Основная проблема сделки – владелец «Тоттенхэма» Дэниел Леви. Он не хочет отпускать Кейна либо сделает это за очень большие деньги (не менее € 100 млн). К тому же неизвестно, как заиграет в другой лиге 29-летний англичанин. Альтернативные варианты Кейну — Роберто Фирмино (свободный агент, переход вероятен) и Виктор Осимхен («Наполи», трансфер маловероятен). Летом у «Реала» запланирована крупная сделка с «Боруссией» по Беллингему. Клуб не хотел тратиться ещё на одного дорогого футболиста. Но неожиданный уход Бензема ломает всё.

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Stu Forster/Getty Images

Кто поможет Винисиусу и Родриго в нападении в следующем сезоне? Увидим ли мы Кейна вне «Тоттенхэма»? Повлияет ли это на трансферы Мбаппе/Холанда? Не ошибается ли Бензема, выбирая комфортную пенсию в Саудовской Аравии? Так много вопросов, но так мало ответов. Впереди у Флорентино Переса, Карло Анчелотти и «Реала» трудное лето. Как бы то ни было, грустно видеть, как потихоньку завершается эра мадридского клуба, с 2014 года взявшего пять Кубков чемпионов.

В «Реале» осознают, что клубу нельзя ввязываться в трансферные битвы:
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