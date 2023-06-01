Уход Бензема — кошмар для «Реала». Он ломает всю трансферную стратегию клуба

Мадридский «Реал» не собирался шуметь летом на трансферном рынке. Президент клуба Флорентино Перес сосредоточился на одной крупной цели — полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме. По сообщениям Marca, ещё «Реал» собирается взять несколько игроков в ротацию: 33-летнего форварда Хоселу, на роль второго вратаря привлечь Давида Сорию из «Хетафе», а также вернуть домой левого защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано».

Однако планы мадридцев на лето разрушила Саудовская Аравия. По сообщениям AS, нападающий Карим Бензема покинет «Реал». Будущим клубом француза станет «Аль-Иттихад». Саудовцы предложили Бензема контракт на два года с зарплатой € 100 млн за сезон. Сам футболист уже пообщался с президентом «Реала» Пересом и тренером Карло Анчелотти. Карим изъявил желание перебраться в Саудовскую Аравию. Также Бензема поговорил с экс-партнёром – Криштиану Роналду, выступающим за саудовский «Аль-Наср». Он узнал у португальца о жизни в стране и местном чемпионате. А в среду, 31 мая, Бензема на протяжении семи часов общался со своим агентом на базе «Реала» в Вальдебебасе, обсуждая варианты продолжения карьеры.

«Реал» уже готовится к прощанию с форвардом. Отметим, что Бензема – второй бомбардир в истории клуба (353 гола), впереди – только Роналду (450). Как сообщает Relevo, мадридцы готовят контент для соцсетей по случаю ухода Карима. А сегодня, 1 июня, он официально объявит о решении на пресс-конференции.

Карим Бензема Фото: Angel Martinez/Getty Images

Не остался в стороне от слухов министр спорта Саудовской Аравии Абделазиз Аль-Файсал. Он прокомментировал информацию о потенциальном переезде Бензема и Лионеля Месси в местный чемпионат: «Бензема и Месси в Саудовской Аравии? Подождите официальных анонсов от клубов. В надлежащее время они обо всём объявят».

Думаете, Саудовская Аравия уведёт из «Реала» одного Бензема и ограничится этим? Нет! По информации OK Diario, Модрич получил предложение в размере € 120 млн за три сезона. Клуб, выразивший готовность платить такую сумму 37‑летнему Модричу, не называется. Сообщается только, что Лука уведомил руководство «Реала» о желании покинуть клуб. А контракт хорвата с «Королевским клубом» завершается летом, при этом информации о продлении до сих пор не поступало. Однако позже Cadena Ser сообщила, что Модрич всё же останется в «Реале». Но неизвестно, как изменится настрой Луки, если ему предложат баснословные деньги в Саудовской Аравии.

Ещё одна потеря «Реала» — Марко Асенсио. Контракт испанца истекает в конце июня, и он не собирается продлевать соглашение с мадридцами. Хотя ещё в середине апреля The Athletic отмечал, что Марко останется в «Реале». По сообщениям AS, полузащитник близок к переходу в «ПСЖ». Асенсио заключит контракт сроком на 4–5 лет. Интерес к Марко проявляли «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», но настойчивее всех оказались в Париже.

Потенциальный уход Модрича и потерю Асенсио «Реал» компенсирует собственными резервами и трансфером Беллингема. А вот с Бензема ситуация намного сложнее. Мадридцы планировали атаку трансферного рынка летом 2024-го, после истечения срока соглашения с Каримом. Цели – Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. У француза истекает контракт с «ПСЖ», а у норвежца активируется сумма выкупа в € 175 млн. Перес планировал привезти в Мадрид хотя бы одну из звёзд. А теперь «Реал» находится в цейтноте: им необходим сильный форвард здесь и сейчас. Приоритетный вариант – Гарри Кейн. Как сообщает AS, англичанина в Мадриде ждёт лично Анчелотти.

Основная проблема сделки – владелец «Тоттенхэма» Дэниел Леви. Он не хочет отпускать Кейна либо сделает это за очень большие деньги (не менее € 100 млн). К тому же неизвестно, как заиграет в другой лиге 29-летний англичанин. Альтернативные варианты Кейну — Роберто Фирмино (свободный агент, переход вероятен) и Виктор Осимхен («Наполи», трансфер маловероятен). Летом у «Реала» запланирована крупная сделка с «Боруссией» по Беллингему. Клуб не хотел тратиться ещё на одного дорогого футболиста. Но неожиданный уход Бензема ломает всё.

Гарри Кейн Фото: Stu Forster/Getty Images

Кто поможет Винисиусу и Родриго в нападении в следующем сезоне? Увидим ли мы Кейна вне «Тоттенхэма»? Повлияет ли это на трансферы Мбаппе/Холанда? Не ошибается ли Бензема, выбирая комфортную пенсию в Саудовской Аравии? Так много вопросов, но так мало ответов. Впереди у Флорентино Переса, Карло Анчелотти и «Реала» трудное лето. Как бы то ни было, грустно видеть, как потихоньку завершается эра мадридского клуба, с 2014 года взявшего пять Кубков чемпионов.