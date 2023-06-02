Криштиану Роналду обратился к болельщикам в Саудовской Аравии
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков в Саудовской Аравии.
«Большое спасибо за то, что поддерживаете меня каждый год не только в дни матчей, но и на улицах и в тех местах, где я бываю. Я буду частью вашей культуры, я буду здесь и надеюсь развлечь всех своими выступлениями в игры и выигрывать титулы. Я постараюсь сделать всё возможное, пока я здесь», — приводит слова Роналду Record.
Ранее Роналду заявил, что не планирует покидать команду. Португалец защищает цвета клуба с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.
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