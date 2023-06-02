Смолов: в мыслях только желание исправить впечатления от нынешнего сезона

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение подписано по схеме «1+1».

«Я очень рад на самом деле. Спасибо клубу за доверие, за то, что видят, что могу ещё приносить пользу. В мыслях только желание исправить впечатления от нынешнего сезона.

Физически абсолютно нормально себя чувствую. Но, конечно, когда Арсену Захаряну исполняется 20 лет, то я так: «Ого, что-то пошло не так». Уже полтора года с ними вместе — стали родными мелкие ребята. Хотелось бы и им пожелать становиться мудрее с точки зрения футбола, более серьёзно подходить и осознавать, что они уже тоже ответственны за результат. Поэтому будем поддерживать и вместе постараемся приносить пользу по максимуму и на поле, и в коллективе.

Неприятные эмоции с точки зрения результата в этом сезоне. При этом очень классно себя ощущаю, комфортно — все условия созданы. Поэтому дополнительное желание — реабилитироваться», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.