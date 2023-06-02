«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Постекоглу о работе главным тренером

Главный тренер шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу ведёт переговоры о работе в лондонском «Тоттенхэме». Об это в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новый раунд переговоров с австралийским специалистом пройдёт уже на следующей неделе. Постекоглу — главный фаворит на пост главного тренера «Тоттенхэма». Сейчас ещё ничего не утверждено, так как руководство «шпор» также провело переговоры с бывшим главным тренером сборной Испании и «Барселоны» Луисом Энрике.

Постекоглу работал в чемпионате Японии с «Йокогамой», а также со сборной Австралии. Во главе «Селтика» австралиец выиграл два чемпионских титула и два Кубка Шотландии. Контракт 57-летнего специалиста с шотландским клубом истекает по окончании сезона.

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