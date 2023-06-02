Канчельскис: «Крылья» точно не проиграют «Спартаку» — у них хорошие шансы остаться в РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Игра состоится в субботу, 3 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«У «Крыльев Советов» хорошие шансы остаться в РПЛ. В последнем туре они играют дома против «Спартака». Как мне кажется, точно не проиграют. «Факелу» предстоит матч на выезде с «Зенитом». Чемпион пожелает закончить сезон победой, но, может быть, гостям удастся зацепить ничейку. А у «Пари НН» большие шансы на победу — они играют с «Химками». Мне кажется, у «Крыльев Советов» больше всего шансов напрямую остаться в РПЛ. И я оставлю клубу свою симпатию.

У нас были случаи, когда команды ФНЛ удивляли победами в стыковых матчах. Да, им будет сложно, но хотя бы попытаются навязать борьбу клубам РПЛ. «Енисей» и «Родина» узнают, достойны ли они играть в Премьер-Лиге. Могу только пожелать всем командам удачи в стыковых матчах!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.