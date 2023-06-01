«Крылья Советов» — «Спартак». Абаскаль выжмет все соки

Армейцы могут не ждать подарка — его не будет!

3 июня состоится матч 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.65. Успех москвичей оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 3 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» (03.06.2023)

Сезон РПЛ вот-вот закончится. В нижней части турнирной таблицы идёт ожесточённая борьба за выживание, а в верхней — за медали. На 3 июня запланировано восемь встреч заключительного тура. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре местные «Крылья Советов» примут московский «Спартак».

Во второй половине сезона «Крылья Советов» очень сильно сбавили. Выбили их из колеи зимние трансферы. С уходом Глушенкова и Пиняева в «Локомотив» ухудшилась реализация самарцев. Приобретённый на вырученные с их продажи деньги Писарский пока что мало полезен.

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За последние 13 туров в чемпионате России Владимир не забил ни одного мяча. Единственное, чем он запомнился — результативной передачей в матче 26-го тура с «Краснодаром». В той же встрече он получил красную карточку, за которую был оштрафован.

За эти 13 туров подопечные Игоря Осинькина обыграли только «Сочи» (2:1) и подходивший к матчу не в лучшей форме «Урал» (3:0). Также они сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), «Химками» (0:0) и «Локомотивом» (1:1).

К Осинькину мало у кого имеются претензии. Наставник поставил «Крыльям Советов» красивый комбинационный футбол. Они нередко выигрывают по владению мячом, создают множество опасных моментов, но из-за ужасного завершения проигрывают и морально опустошаются.

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Мотивация в виде борьбы за выживание не сильно помогает самарцам. Сейчас они располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. «Крылья Советов» ещё могут избежать стыковых матчей за право сохранить путёвку в РПЛ, но даже победа в игре со «Спартаком» не гарантирует им сохранение прописки. Если «Факел» обыграет «Зенит», то лишит самарцев возможности подняться выше 13-й строчки.

«Спартак» после зимнего перерыва также настиг спад. За последние девять туров он обыграл только «Торпедо» (2:1), «Краснодар» (4:3) и ЦСКА (2:1). Вничью сыграл с «Ахматом» (0:0), «Динамо» (3:3), «Ростовом» (1:1), «Химками» (1:1) и «Пари Нижний Новгород» (0:0). Уступил «Зениту» (2:3).

Большое количество потерянных очков привело к тому, что красно-белые спустились на третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от располагающегося на второй строчке ЦСКА составляет одно очко. Шансы выиграть серебро у «Спартака» есть, но для этого ему необходимо побеждать в грядущем матче, а также чтобы армейцы не обыграли «Ростов».

Удастся ли подопечным Гильермо Абаскаля на выезде победить «Крылья Советов»? Во второй половине сезона они выступают с меньшим воодушевлением и уверенностью. Равно как и у самарцев, у красно-белых появились проблемы с реализацией. Из-за этого они вылетели из Кубка России и потеряли много очков в матчах с андердогами в РПЛ.

Стал реже радовать результативностью лидер красно-белых Квинси Промес. В последних 10 матчах он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. В целом неплохо, но первая половина сезона показала, что голландец способен на большее. Отразились на нём травмы и скандальная история, в которую он попал.

Прокуратура Нидерландов предъявила Промесу официальное обвинение. Полиция прослушивала телефон нападающего «Спартака». Информация правоохранительных органов использовалась также в другом деле. Слушания по новому судебному преследованию пройдут на следующей неделе.

Ситуация не из приятных, но так или иначе красно-белые выглядят фаворитами предстоящего матча. У них гораздо выше качество состава и лучше результаты на дистанции. Также всецело на стороне москвичей история 10 последних очных встреч. В девяти из них самарцы потерпели поражения.

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Поставить на победу «Спартака» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70. Борьба за второе место наверняка придаст подопечным Абаскаля дополнительный импульс. Думается, испанский специалист правильно подберёт слова для мотивации и добудет победу.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 3 июня 2023 года

«Крылья Советов» потерпели поражения в 8 из 13 последних туров. Им очень сильно портят жизнь проблемы с реализацией. Несмотря на наличие мотивации, самарцы выглядят аутсайдерами грядущего матча. У «Спартака» тоже не всё в порядке во второй половине сезона, но результаты так или иначе лучше, чем у подопечных Осинькина. У красно-белых сильнее состав. Также всецело на их стороне история очных встреч.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 2.70.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «МЮ» с коэффициентом 7.70.

«Спартак» отдаст в аренду Свинова или Максименко.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо» с коэффициентом 2.50.

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