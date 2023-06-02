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Стало известно, какую сумму Жорди Альба простил «Барселоне» перед уходом из клуба

Стало известно, какую сумму Жорди Альба простил «Барселоне» перед уходом из клуба
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба расторг контракт с командой и вчера, 1 июня, попрощался с игроками и болельщиками на специальном шоу. Перед уходом 34-летний футболист простил клубу 60% оставшейся годовой зарплаты. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере».

34-летний Альба — воспитанник «Барселоны». Он покинул академию сине-гранатовых в 2005 году и вернулся в родную команду спустя семь лет. За «Барселону» защитник в 459 матчах забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. Его соглашение с клубом истекало летом 2024 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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