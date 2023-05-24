Жорди Альба простит «Барселоне» большую сумму долгов по зарплате и бонусам — Хуанмарти

Защитник «Барселоны» Жорди Альба покинет команду по окончании сезона. 34-летний футболист простит родной команде большую сумму денег, которая подразумевалась в качестве отложенной зарплаты и других бонусов. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».

34-летний Альба — воспитанник «Барселоны». Он покинул академию сине-гранатовых в 2005 году и вернулся в родную команду спустя семь лет. За «Барселону» защитник в 458 матчах забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. Его соглашение с клубом истекало летом 2024 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Видеообзор. «Вальядолид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 36-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.