Кавазашвили: красно-белые должны радоваться, что я легенда и «Спартака», и «Зенита»

Бывший вратарь Анзор Кавазашвили выразил разочарование от поведения некоторых болельщиков «Спартака», которые не признают его легендой «Зенита».
«Чтобы вы знали — когда «Зенит» был ленинградским, я был основным вратарём. Полтора месяца назад журналисты из Санкт-Петербурга попросили моё добро на то, чтобы болельщики этого клуба присвоили мне статус легенды сине-бело-голубой команды. Я дал согласие, а когда фанаты «Спартака» об этом узнали, то задались вопросом: «Анзор, ты же спартаковец». Извините меня, легендой не я себя назвал, этого хотели они.
В прошлом году по итогам статистического анализа меня признали лучшим грузинским вратарём «Динамо» Тбилиси. Данное решение принимало 11 человек! Кто-то разве должен по этому поводу возмущаться? Меня признали первым вратарём!
Красно-белые болельщики должны радоваться, что их ветеран — бронзовый призёр чемпионата мира в Англии, легенда «Зенита» и «Спартака», лучший вратарь современности в Грузии. Но вместо этого меня пытаются укусить», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
Кавазашвили выступал за «Зенит» на протяжении одного года (1960), а за «Спартак» играл в период с 1969 по 1971 год.
- 2 июня 2023
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