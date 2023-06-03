Матч «Бордо» — «Родез» был прерван. Фанат толкнул игрока, который получил сотрясение мозга
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Матч финального тура второго дивизиона Франции «Бордо» — «Родез» не был доигран. Игру остановили в связи с тем, что болельщик толкнул одного из игроков.
Хавбек «Родеза» Люк Бюаде праздновал забитый гол за пределами поля. В этот момент с трибун прорвался фанат соперников и толкнул игрока. Бюаде пришлось уносить на носилках.
Главный арбитр остановил встречу и призвал игроков удалиться с поля. Вскоре он сообщил, что матч не будет доигран, и добавил, что у Бюаде сотрясение мозга.
Для «Бордо» этот матч особенно важен, потому что клуб сейчас борется за второе место в лиге, дающее выход в высший дивизион Франции.
«Родез», в свою очередь, находится на грани вылета из лиги и занимает 17-е место с 43 набранными очками.
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