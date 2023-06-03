«Они не могут бояться». Личка сравнил молодых российских футболистов с аргентинцами

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сравнил молодых российских футболистов с аргентинскими легионерами, отметив, что у южноамериканцев нет проблем с настроем, так как в их стране гораздо больше конкуренция за место в составе.

«Могу только привести в пример настрой аргентинцев. Они всегда выходят играть в футбол. Они не могут бояться. У каждого из них за спиной в Аргентине ещё 150 игроков. Если он будет бояться, у него отберут место автоматически. Поэтому у них совсем другой подход к игре. Их всегда учат играть один в один, всё время двигаться вперёд. В России же при розыгрыше от ворот стоит сделать один плохой пас – и всё, выбивай вперёд.

В Аргентине игроки в 18–19 лет попадают в основную команду, а мне трудно на кого-то рассчитывать в «Оренбурге». Зимой мы взяли на сборы Данила Капустянского, чуть-чуть подвели его к основе и сейчас активно привлекаем к игре, он молодец, но надо и дальше адаптироваться», — приводит слова Лички «Спорт день за днём».