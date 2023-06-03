Личка объяснил, зачем заставил игроков встать в шесть утра на тренировку после поражения

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, зачем заставил футболистов своей команды встать на тренировку в шесть часов утра после поражения от грозненского «Ахмата» в 18-м туре РПЛ (1:3).
«После «Ахмата» я был очень злой. Из Грозного мы уехали сразу в Сочи, и в понедельник пошли на тренировку в шесть утра. Бегали на променаде. В шесть утра тренировка на 30 минут, потом в 11 плановая тренировка, и так несколько дней подряд до игры с «Сочи».
Это было нужно, чтобы игроки поняли, что у них прекрасная работа, приличная зарплата. Если они этого не осознают, будут вставать и работать как нормальный человек. Практически всем приходится вставать в шесть утра и идти на тяжёлую работу.
Я так загоняю игроков? Как так? В первом тайме против «Ахмата» мы играли пешком, сделали себе прогулку. Так что на неделе мы добирали физическую нагрузку», — приводит слова Лички «Спорт день за днём».
- 3 июня 2023
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