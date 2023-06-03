Месси: я был счастлив представлять «ПСЖ». Благодарю клуб за удивительный опыт
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси объявил о своём уходе из французского клуба по окончании сезона.
«Я был счастлив представлять «ПСЖ». Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами. Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже», — приводит слова Месси «твиттер» аргентинского ESPN.
Пост сразу же был удалён из «Твиттера». Видео выступления футболиста пока не опубликовано.
35-летний Месси перешёл в «ПСЖ» в 2021 году, подписав с парижским клубом двухлетний контракт, который истекает в конце июня этого года. Ранее главный тренер парижан Кристоф Галтье на пресс-конференции заявил, что Месси сегодня, 3 июня, проведёт свой последний матч за французскую команду. В «ПСЖ» опровергли домыслы СМИ, что таким образом специалист объявил об уходе аргентинца.
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