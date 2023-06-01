Лионель Месси уходит из «ПСЖ». Но пока все гадают, куда – в Саудовскую Аравию, «Барселону», родную Аргентину или вообще закончит карьеру, — некоторые используют образ чемпиона мира в более интересных целях. Например, один небольшой YouTube-канал сгенерировал интервью Месси с самим Месси. Правда, из разных поколений. Главный герой – это взрослый Лео, чемпион мира, добившийся всего. А вопросы ему задаёт молодой парень, который только-только раскрывается в академии «Барсы». Вот как это выглядит.

Да, вероятно, возникнут вопросы к реалистичности. Скорее напоминает компьютерную игру. Видео полностью создано искусственным интеллектом – то есть абсолютно синтетическое. Тут Midjorney, ChatGPT-4, сетка для анимации головы и text2speech. Однако от этого не менее логичное и любопытное. Ниже – содержание разговора нынешнего и молодого Месси.

– Привет, Лео. Знаешь, я даже пропустил сегодняшнюю тренировку, чтобы поговорить с тобой несколько минут! – обращается младший к старшему

– Привет. Надеюсь, у тебя сейчас отпуск. Иначе ты не должен забывать о важности тренировок, – серьёзно отвечает взрослый Лео под смех на заднем фоне.

– Я хочу знать, какая карьера меня ждёт. Сейчас я в Ла Масии. Однако моё будущее пугает меня. Поскольку оно такое же неопределённое, как удары с пенальти.

– Я не скажу, что пенальти – это неопределённость. Хотя, может, тебе кажется, что выполнять штрафные проще. Жизнь действительно похожа на футбол. Есть взлёты и падения. Но нельзя мерить её только победами или поражениями. Тики-така — это не только философия футбола, но и философия жизни. Ты должен иметь терпение. Постоянно искать возможности быть лучше. Принимая, что результат и процесс его достижения — это разные вещи.

– Я не понимаю, что ты имеешь в виду.

– Есть сказка об упрямой блохе – она похожа на мою жизнь. Я пытался нести нацию на спине не раз и не два и каждый раз кувыркался. Думал, чтобы бросить, но понял, что стойкость — это ключ. Забивать голы — это классно, но в жизни мы часто попадаем в штангу. И этот звук удара — также ценный опыт, который мы получаем.

Лионель Месси с Кубком мира Фото: Daniel Jayo/Getty Images

– А чем закончилась сказка о блохе?

– Ты сам найдёшь этот ответ – всё начнётся в детстве, а потом ты переживёшь споры и, наконец, славу, вызванные футболом на Ближнем Востоке.

Здесь сгенерированный Месси очевидно подразумевает победу на чемпионате мира в Катаре.

– На протяжении всей жизни, как на поле, так и за его пределами, ты обязательно столкнёшься с препятствиями. Это неизбежная часть любой игры. То же самое касается жизни. Помнишь, как мы часто создаём «стену» при тренировке штрафных ударов? Эта стена символизирует сложности, с которыми мы столкнёмся по ходу жизни.

– Но почему ты сказал, что я люблю штрафные удары?

– Потому что твои пенальти реально ужасны (снова смех на заднем фоне). Но не переживай сильно, парень. Одновременно с болью жизнь подарит тебе много удачных моментов. Ты встретишь шикарных тренеров, партнёров в «Барселоне». А твой футбол будет как мазок Пикассо. И ты сделаешь невообразимое.

Лионель Месси Фото: Marcelo Boeri/Getty Images

– Партнёры будут меня поддерживать?

– О, Лео, ты будешь с лучшей тройкой в полузащите в истории. Вы добьётесь всего, чего захотите. Ты встретишь бразильца, который станет твоим настоящим другом. Он будет играть на правом фланге. И тренера, который поведёт вас к вершине.

Здесь Месси-старший явно намекает на Неймара, с которым они большие друзья. А в качестве тренера имеет в виду Гвардиолу.

– Правый фланг? Но это же моя позиция

– Да. Но ты сейчас молод. После это не будет проблемой для тебя.

– Похоже, тебя не любит много защитников.

– Я даже хочу извиниться перед высоким немецким парнем. Он появлялся в видео со мной чаще, чем моя жена.

– Будет ли у меня проблема, когда я стану старше?

– Ты изменишь свою роль. Перестанешь быть бомбардиром, станешь организатором атак, используя мудрость и умственные способности вместо взрывной силы и скорости, помогая окружающим становиться лучше. Когда человек летит в течение длительного времени, его крылья теряют блеск. Вы не можете просто злиться из-за увядания, нужно изящно приспосабливаться к закату своей карьеры. Жизнь тоже такая. Это не сольное выступление. Оставь время для семьи и друзей, и в конце концов ты обретёшь гармонию.

– А есть моменты, где ты не обрёл гармонию?

– Есть парень, который бил меня по ногам больше десяти лет, и в конце концов мне пришлось подавать угловой, чтобы он забил. В этом ирония и прелесть жизни.

В конце Месси-старший, возможно, имел в виду Анхеля Ди Марию, который много лет играл против него за «Реал», но в сборной они всегда были партнёрами.