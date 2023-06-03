Игрок «Кубани» Абдоков: борьба за выживание не для слабаков. Счастливы, что решили задачу

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков поделился впечатлениями от матча с «Уфой» в заключительном туре Первой лиги. Благодаря победе со счётом 2:1 краснодарцы сохранили место в ФНЛ. Абдоков в этом матче реализовал пенальти и забил свой 11-й гол в чемпионате.

«Сейчас все очень счастливы. Как бы громко это ни звучало, но мы решили главную задачу этого сезона, которая стояла перед командой. От этого сильные эмоции. Действительно это была самая настоящая битва. Поверьте, борьба за выживание отнимает гораздо больше сил, это испытание не для слабаков. Хочется поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку. «Кубань» осталась в ФНЛ прежде всего для них.

Было ли волнение перед исполнением пенальти? Конечно, момент очень ответственный, но был уверен, что забью. Посвящаю этот гол своему дяде. Как в целом оцениваю этот сезон для себя? Безусловно, могу занести себе его в актив. Самое главное, повторю, «Кубань» решила задачу. Кроме того, чувствовал, что приношу пользу команде. Очень рад, что мои голы помогали зарабатывать важные очки. Личная статистика для меня не на первом месте, но, естественно, всегда приятно забивать, отдавать голевые передачи, совершать результативные действия», — передаёт слов Абдокова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.