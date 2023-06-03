Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Спартак»: после первого тайма счёт не открыт

«Крылья Советов» — «Спартак»: после первого тайма счёт не открыт
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Крылья Советов» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Гарре – 55'

После первого тайма счёт в матче между «Крыльями» и «Спартаком» не открыт — 0:0. Красно-белые были ближе к голу: два хороших момента не сумел реализовать форвард москвичей Квинси Промес (на 12-й и 19-й минутах). Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов был ближе всех к голу, но мяч после его удара на 21-й минуте попал в штангу.

«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов», напротив, борются за непопадание в зону стыковых матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023