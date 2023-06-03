«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Гюндоган оформил дубль

В эти минуты на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Илкай Гюндоган оформил дубль, снова выведя «Манчестер Сити» вперёд.

Напомним, первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Уже на 14-й секунде полузащитник Илкай Гюндоган вывел «горожан» вперёд, забив самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. На 33-й минуте игры «Манчестер Юнайтед» восстановил равновесие на табло: арбитр назначил пенальти за игру рукой Джека Грилиша, и Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар.

На пути в финал «горожане» прошли «Челси» в 1/32 финала, «Арсенал» в 1/16 финала, «Бристоль Сити» в 1/8 финала, «Бёрнли» в 1/4 финала и «Шеффилд Юнайтед» в 1/2 финала. Манкунианцы одолели «Эвертон» в 1/32 финала, «Рединг» в 1/16 финала, «Вест Хэм» в 1/8 финала, «Фулхэм» в 1/4 финала и «Брайтон» в 1/2 финала.

За всю историю «Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.