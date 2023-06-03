«Спартак» уступил «Крыльям» в гостях. «Локомотив» уверенно обыграл «Торпедо»

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Завершились три матча последнего, 30-го тура чемпионата России. «Крылья Советов» на домашнем стадионе минимально обыграли «Спартак» (1:0) и спаслись от стыковых матчей.

Единственным голом во втором тайме отметился форвард самарцев Бенхамин Гарре, отличившись на 55-й минуте.

«Спартак» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 очка. «Крылья Советов» заработали 32 очка и спаслись от стыковых матчей, заняв 12-е место.

Ещё в одном матче 30-го тура «Локомотив» дома уверенно обыграл «Торпедо» (3:1).

«Локомотив» забил два быстрых мяча после перерыва: на 50-й и 57-й минутах отличились Наир Тикнизян и Сергей Пиняев. Спустя три минуты после второго гола железнодорожников хавбек Антон Миранчук не реализовал пенальти. «Торпедо» воспользовалось щедростью «Локо» и сократило разрыв в счёте усилиями нападающего Ильи Стефановича.

Однако «Локомотив» очень быстро вернул себе преимущество в два мяча: отличился Вильсон Изидор. Матч так и завершился — 3:1.

«Локомотив» расположился на восьмом месте, набрав 45 очков. «Торпедо» вылетело из РПЛ, заняв последнее, 16-е место с 13 очками.

«Урал» в матче последнего тура принимал на домашней арене «Сочи». Екатеринбуржцы одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу Андрея Егорычева на 89-й минуте.