Сперцян стал лучшим ассистентом РПЛ-2022/2023

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. В течение розыгрыша национального первенства армянский хавбек оформил 12 голевых передач, сыграв при этом в 28 матчах. Отметим, что Сперцян также забил десять голов и стал седьмым бомбардиром чемпионата.
Список лучших ассистентов по итогам первенства выглядит следующим образом:
1. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 12 ассистов;
2. Александр Соболев («Спартак») — 9 ассистов;
Клаудиньо («Зенит») — 9 ассистов;
Максим Глушенков («Крылья Советов»/«Локомотив») — 9 ассистов;
3. Квинси Промес («Спартак») — 7 ассистов;
Арсен Захарян («Динамо») — 7 ассистов;
Малком («Зенит») — 7 ассистов;
Хесус Медина (ЦСКА) — 7 ассистов;
Лукас Вера («Оренбург») — 7 ассистов.
«Краснодар» благодаря 22 баллам Сперцяна по системе «гол+пас» занял шестое место в чемпионате России, набрав 48 очков.
- 3 июня 2023
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