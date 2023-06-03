Сперцян стал лучшим ассистентом РПЛ-2022/2023

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. В течение розыгрыша национального первенства армянский хавбек оформил 12 голевых передач, сыграв при этом в 28 матчах. Отметим, что Сперцян также забил десять голов и стал седьмым бомбардиром чемпионата.

Список лучших ассистентов по итогам первенства выглядит следующим образом:

1. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 12 ассистов;

2. Александр Соболев («Спартак») — 9 ассистов;

Клаудиньо («Зенит») — 9 ассистов;

Максим Глушенков («Крылья Советов»/«Локомотив») — 9 ассистов;

3. Квинси Промес («Спартак») — 7 ассистов;

Арсен Захарян («Динамо») — 7 ассистов;

Малком («Зенит») — 7 ассистов;

Хесус Медина (ЦСКА) — 7 ассистов;

Лукас Вера («Оренбург») — 7 ассистов.

«Краснодар» благодаря 22 баллам Сперцяна по системе «гол+пас» занял шестое место в чемпионате России, набрав 48 очков.