Губернатор Самарской области отреагировал на новость, что Осинькин может покинуть «КС»
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.
«Мне ничего не известно по возможному уходу Осинькина. Всё время, когда мы с ним общались, тренер говорил, что всё хорошо. Но всё бывает, поэтому лучше спросите у него. Думаю, Игорь Витальевич останется в клубе», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. Контракт 57-летнего специалиста рассчитан до лета 2025 года. Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги самарская команда завершила на 12-м месте, набрав 32 очка в 30 матчах. В заключительном туре чемпионата «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (1:0).
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