Уткин: ЦСКА выиграл борьбу за второе место логично, но «Спартак» всё же перспективнее

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением об исходе борьбы за второе место в Российской Премьер-Лиге.
«ЦСКА сегодня более организованная команда, чем «Спартак». А значит, лучше готова сыграть в конкретном матче, так сказать, выиграть «на заказ». Что лишний раз подтверждается местом в финале Кубка. Поопытнее и посистемнее «Спартака». Так что ЦСКА выиграл борьбу за второе место вполне логично.
А «Спартак» всё же перспективнее. Но это ещё надо воплощать, реализовывать, трудиться, в общем. Но это не сейчас», – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 3 июня, состоялись матчи заключительного 30-го тура РПЛ. ЦСКА дома разгромил «Ростов» со счётом 4:1 и финишировал на втором месте в таблице чемпионата России (58 очков), «Спартак», в свою очередь, уступил в гостях «Крыльям Советов» и занял третье место (54 очка).
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