Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил замены в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о заменах в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:1).

«Была ли запланирована тройная замена на 60-й минуте до начала игры или по ходу? Она была запланирована. Вопрос во временном отрезке, когда мы хотели это сделать. Чтобы взвинчивать темп, проводятся определённые изменения по ходу матча. Те игроки, которые выходят, они что в прошлой игре, что в других матчах выполняют результативные действия и приносят команде успех. Это произошло и сегодня.

Итоговое сочетание футболистов удивило: Митай, Фассон, Кузьмичёв и Смольников? Тренировались ли футболисты в такой комбинации или это экспромт? Никакого экспромта нет. Тренировочные занятия они проводят в разных сочетаниях. Понятно, что, когда мы готовились уже непосредственно к игре, это был состав, который наиболее близок к оптимальному. До предыгрового дня сочетания могут быть разными. Мы говорим об этой конкуренции. Что касается данных игроков, то там были и жёлтые карточки — у Максима (Ненахова. — Прим. «Чемпионата») и Наира (Тикнизяна. — Прим. «Чемпионата»), поэтому мы приняли решение их поменять.

С одной стороны, были запланированы некоторые другие изменения. Мы хотели дать сыграть и условному Косте Марадишвили, и Дане Куликову, и Ване Игнатьеву, чтобы они тоже чувствовали игровой тонус. Но, к сожалению, эти жёлтые карточки продиктовали определённые изменения. Но и, естественно, мы хотели дать сыграть Фассону после травмы и длительного отсутствия, дать ему возможность почувствовать вкус игры, приняли решение его выпустить. То же самое и у Игоря Смольникова, который вышел против своей бывшей команды в завершающем отрезке матча», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».