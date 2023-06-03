«Факел» или Нижний отправятся в стыки? Или оба? 30-й тур РПЛ — онлайн
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А ещё сегодня одно из самых огненных дерби Москвы!
Приветствуем всех неравнодушных к российскому футболу! Сегодня, 3 июня, финиширует 31-й чемпионат страны. Матчи заключительного тура традиционно пройдут в один день и в одно время. В таком круговороте уследить за всеми более или менее значимыми событиями чрезвычайно сложно. Но мы поможем. Серебряную гонку сезона — матчи ЦСКА — «Ростов» и «Крылья» — «Спартак» — мы вывели в отдельную трансляцию. А здесь будем фиксировать основные события остальных шести встреч.
Акцент сделаем на матчах в Петербурге, Нижнем и Москве. В первых двух будет решаться судьба счастливого обладателя 12-го места в таблице. А в дерби «Локо» и «Торпедо» страсти полыхают всегда, вне зависимости от занимаемых командами мест. Будьте с нами!
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