Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Зенит» — «Факел», «Пари НН» — «Химки», «Локо» — «Торпедо»: онлайн-трансляция 30-го тура РПЛ, где смотреть видео

«Факел» или Нижний отправятся в стыки? Или оба? 30-й тур РПЛ — онлайн
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
,
Онлайн всех матчей 30-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё сегодня одно из самых огненных дерби Москвы!

Приветствуем всех неравнодушных к российскому футболу! Сегодня, 3 июня, финиширует 31-й чемпионат страны. Матчи заключительного тура традиционно пройдут в один день и в одно время. В таком круговороте уследить за всеми более или менее значимыми событиями чрезвычайно сложно. Но мы поможем. Серебряную гонку сезона — матчи ЦСКА — «Ростов» и «Крылья» — «Спартак» — мы вывели в отдельную трансляцию. А здесь будем фиксировать основные события остальных шести встреч.

Акцент сделаем на матчах в Петербурге, Нижнем и Москве. В первых двух будет решаться судьба счастливого обладателя 12-го места в таблице. А в дерби «Локо» и «Торпедо» страсти полыхают всегда, вне зависимости от занимаемых командами мест. Будьте с нами!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023