«Монако» объявил об отставке Филиппа Клемана с поста главного тренера

Бельгийский специалист Филипп Клеман покинул пост главного тренера «Монако», об этом сообщает официальный сайт княжеского клуба.

Клеман прибыл в клуб в январе 2022 года, сменив хорвата Нико Ковача. Вероятно, принятие решения об отставке ускорил тот факт, что по итогам сезона во французской Лиге 1 «Монако» не сумел пробиться в еврокубки.

Команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, финишировала на шестом месте таблицы чемпионата Франции, набрав 65 очков. В последнем туре монегаски уступили «Тулузе» со счётом 1:2 и позволили «Ренну» квалифицироваться в Лигу Европы, а «Лиллю» – в Лигу конференций.

В числе возможных преемников Клемана фигурируют имена тренера «Ред Булл Зальцбург» Маттиаса Яйсле и Джесси Марша, который также руководил австрийским клубом (2019-2021) и «РБ Лейпциг» (2021). Кандидатуру Марша руководство «Монако» уже рассматривало после отставки Нико Ковача.