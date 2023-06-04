«Монако» объявил об отставке Филиппа Клемана с поста главного тренера

Бельгийский специалист Филипп Клеман покинул пост главного тренера «Монако», об этом сообщает официальный сайт княжеского клуба.
Клеман прибыл в клуб в январе 2022 года, сменив хорвата Нико Ковача. Вероятно, принятие решения об отставке ускорил тот факт, что по итогам сезона во французской Лиге 1 «Монако» не сумел пробиться в еврокубки.
Команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, финишировала на шестом месте таблицы чемпионата Франции, набрав 65 очков. В последнем туре монегаски уступили «Тулузе» со счётом 1:2 и позволили «Ренну» квалифицироваться в Лигу Европы, а «Лиллю» – в Лигу конференций.
В числе возможных преемников Клемана фигурируют имена тренера «Ред Булл Зальцбург» Маттиаса Яйсле и Джесси Марша, который также руководил австрийским клубом (2019-2021) и «РБ Лейпциг» (2021). Кандидатуру Марша руководство «Монако» уже рассматривало после отставки Нико Ковача.
- 4 июня 2023
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:40
-
17:39
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:00