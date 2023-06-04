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«Реал» Мадрид — «Атлетик» Б: «сливочные» сравняли счёт

«Реал» Мадрид — «Атлетик» Б: «сливочные» сравняли счёт
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В матче 38-го тура испанской Примеры встречаются мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Сансет – 49'   1:1 Бензема – 72'

На 72-й минуте Карим Бензема сравнял счёт, забив с пенальти. На данный момент счёт равный — 1:1.

Ранее, на 49-й минуте счёт в матче открыл «Атлетик» благодаря голу хавбека Ойана Сансета.

В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Карим Бензема и Тони Кроос.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 77 очков за 37 матчей. «Атлетик» находится на восьмой строчке, заработав 50 очков. Ранее чемпионский титул Примеры обеспечила себе «Барселона» (88).

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