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Златан Ибрагимович не сдержал слёз во время прощальной церемонии

Златан Ибрагимович не сдержал слёз во время прощальной церемонии
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сдержал слёз во время прощальной церемонии после последнего матча сезона с «Вероной». Форвард также объявил о завершении карьеры футболиста.

Фото: Кадр из трансляции

После матча с «Вероной» Златану устроили церемонию прощания. Сначала на экране «Сан-Сиро» появилось видео с памятными моментами игры шведа за «Милан», а после футболисты и персонал устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор. Затем нападающему вручили памятную футболку с подписями всех футболистов клуба.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом, реализовав пенальти. Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023-й. За «Милан» нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.

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