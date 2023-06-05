Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сдержал слёз во время прощальной церемонии после последнего матча сезона с «Вероной». Форвард также объявил о завершении карьеры футболиста.
Фото: Кадр из трансляции
После матча с «Вероной» Златану устроили церемонию прощания. Сначала на экране «Сан-Сиро» появилось видео с памятными моментами игры шведа за «Милан», а после футболисты и персонал устроили Ибрагимовичу чемпионский коридор. Затем нападающему вручили памятную футболку с подписями всех футболистов клуба.
В текущем сезоне на счету Ибрагимовича четыре матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом, реализовав пенальти. Всего шведский форвард провёл в итальянском клубе суммарно пять лет с 2010 по 2012 год и с 2020 по 2023-й. За «Милан» нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии.
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