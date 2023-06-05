Доннарумма прокомментировал свист фанатов в адрес Месси во время последнего матча за «ПСЖ»

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал освистывание болельщиками команды нападающего Лионеля Месси и тренера Кристофа Галтье.

«Честно говоря, мы не обращали на это внимания, мы просто праздновали чемпионство. Болельщики всегда поддерживали нас, даже несмотря на поражения, это самое главное. Понимаю их негативную реакцию, ведь мы проиграли слишком много игр – четыре дома в Лиге 1. Этого не должно было произойти.

В этом сезоне нам не хватало менталитета. Я не могу ответить на вопрос, останется ли Галтье. Надеюсь, что останется, потому что он отличный тренер, который может ещё многое дать команде. В этом сезоне у нас было много сложностей», — приводит слова голкипера Get French Football News.

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